Главное условие участия в псковском «Параде детских колясок» назвал Алексей Несмашный

20:37, 10 июля 2024, ПАИ

Псковичей приглашают ​стать участниками «Парада детских колясок», который пройдёт в Пскове 27 июля. Как будет проходить парад, а также важные условия участия в конкурсе назвал заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Проявив фантазию, псковичи могут из коляски сделать новое креативное средство передвижения. Например, коляску можно украсить в виде цветка со сказочной феей или создать образ автомобиля из популярного мультфильма, отметил Алексей Несмашный.

По словам гостя эфира, стать участниками конкурса могут только семьи с детьми до четырёх лет. Конкурс будет проходить в номинациях «Самая обаятельная и привлекательная», «Техно-коляска», «Спортивный рекорд», «Живой мир», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра». Для участия необходимо подать заявки на электронную почту gkcpsk@mail.ru.

На сегодняшний день подано уже более десяти заявок, однако у всех желающих есть ещё две недели, чтобы успеть зарегистрироваться для участия.

Гость эфира также рассказал о том, как и где будет проходить сам парад. «Необходимо подготовить краткую самопрезентацию. Она может проходить в свободной форме, начиная просто с рассказа об образе коляски и чем вдохновлялись те, кто её подготовили. Либо это может быть творческая минутка, миниатюра. Далее на площадке в парке Строителей будет выставка этих колясок, где можно с ними ознакомиться, сфотографироваться. После того как произойдёт самопрезентация, будет проведён непосредственно парад колясок – от парка Строителей до основной сцены в Финском парке, где будут подведены итоги и объявлены победители», – подчеркнул Алексей Несмашный.