Псковичей приглашают ​стать участниками конкурса «Парад детских колясок»

21:14, 08 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин пригласил находчивых и творческих псковичей стать участниками конкурса «Парад детских колясок». Мероприятие пройдёт в рамках празднования Дня города 27 июля, сообщил Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Начало парада запланировано на 12:00 в парке Строителей.

С правилами участия можно ознакомиться по ссылке. Желающие до 22 июля должны направить заявку на электронную почту gkcpsk@mail.ru.

«Сделайте из коляски новое креативное средство передвижения! Это может быть цветок со сказочной феей или автомобиль из популярного мультфильма – всё зависит от вашего воображения. Члены экспертного жюри выберут лучшие работы, победители получат памятные подарки», – подчеркнул Борис Елкин.

Семьи с детьми до четырёх лет смогут принять участие в конкурсе в номинациях «Самая обаятельная и привлекательная», «Техно-коляска», «Спортивный рекорд», «Живой мир», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра».