Псковичей приглашают стать участниками конкурса «Парад детских колясок»
Глава Пскова Борис Елкин пригласил находчивых и творческих псковичей стать участниками конкурса «Парад детских колясок». Мероприятие пройдёт в рамках празднования Дня города 27 июля, сообщил Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Начало парада запланировано на 12:00 в парке Строителей.
С правилами участия можно ознакомиться по ссылке. Желающие до 22 июля должны направить заявку на электронную почту gkcpsk@mail.ru.
«Сделайте из коляски новое креативное средство передвижения! Это может быть цветок со сказочной феей или автомобиль из популярного мультфильма – всё зависит от вашего воображения. Члены экспертного жюри выберут лучшие работы, победители получат памятные подарки», – подчеркнул Борис Елкин.
Семьи с детьми до четырёх лет смогут принять участие в конкурсе в номинациях «Самая обаятельная и привлекательная», «Техно-коляска», «Спортивный рекорд», «Живой мир», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра».
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