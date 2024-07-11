На параплане над Кремлем, на сапе по Великой: псковичи рассказали дагестанцам, чем могут заняться туристы в регионе

12:50, 11 июля 2024, ПАИ

Во время телемоста между Псковом и Махачкалой, организованного совместно РГВК «Дагестан» и телеканалом «Первый Псковский», заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова рассказала дагестанцам, чем могут заняться туристы в регионе.

«В Пскове можно полетать на параплане над Кремлём, прокатиться на сапбордах по Великой у древних стен, полетать в Гдовском районе на водном самолёте и подняться в небо на воздушном шаре в Великих Луках. Отдых в Псковской области максимально разнообразный, каждый найдет что-то по душе. Приезжать можно в любое время года», - заверила Елена Климова.

На вопрос коллег из Дагестана относительно экологии Елена Климова ответила, что регион входит в список наиболее экологически чистых в России. «У нас много сосновых лесов, много болот, которые считаются «легкими планеты», поэтому с экологией здесь всё в порядке», - отметила Климова.

Она также добавила, что гости смогут выбрать из множества вариантов размещения. «У нас есть всё - от модульных домиков до четырёхзвёдочных гостиниц, а скоро появится ещё и пятизвёздочная», - отметила зампредседателя комитета.

Напомним, что в июне между Псковом и Махачкалой открыто авиасообщение. Самолет летает по четвергам. Первый же рейс оказался практически заполнен.