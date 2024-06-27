Первый самолёт вылетел из Пскова в Махачкалу

13:26, 27 июня 2024, ПАИ

Первый самолёт из Пскова до Махачкалы вылетел в четверг, 27 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее сообщалось, что первый самолёт рейса Махачкала – Псков приземлился в аэропорту имени княгини Ольги в Пскове. Прибывшие из Махачкалы пассажиры поделились своими впечатлениями от полёта и нового рейса.

Напомним, что рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам на российских лайнерах SSJ-100. Время полёта составит 3 часа 45 минут. По обычному расписанию вылет из Махачкалы в Псков – в 6:40, обратный рейс из Пскова в Махачкалу – в 11:25.