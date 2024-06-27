«Впечатления отличные!»: первые эмоции прибывших авиарейсом из Махачкалы в Псков

12:05, 27 июня 2024, ПАИ

18 гостей (17 взрослых и один малыш) из Дагестана прибыли в Псков первым авиарейсом из Махачкалы 27 июня, передаёт корреспондент ПАИ. Пассажиры поделились своими впечатлениями от полёта и нового рейса.

«Самолёт – это очень удобно, особенно летом! Потому что поездом ехать очень долго, к тому же много туристов и не всегда получается купить билеты», – отметила одна из пассажирок.

«Я лет пять назад переехала из Пскова в Дагестан и вот сейчас прилетела сюда новым рейсом. Впечатления отличные! Очень удобно и комфортно, что нет долгих пересадок через Питер и Москву», – добавила мама с малышом.

Пенсионер Магомед Гаджиев рассказал, что уже 26 лет приезжает в Псков из Дагестана, а «теперь это стало особенно удобно».

«Впечатления от полёта очень приятные, – поделился студент. – Псков недалеко от Великого Новгорода, где я учусь, плюс билеты недорогие, а раньше приходилось добираться через Санкт-Петербург».

Рейсы из Пскова в Махачкалу и обратно будут выполняться один раз в неделю по четвергам на российских лайнерах SSJ-100. Время в пути – 3 часа 45 минут. Вылет из Махачкалы в Псков – в 6:40, обратный рейс из Пскова в Махачкалу – в 11:25.

Махачкала стала пятым по счёту маршрутом российских авиакомпаний из международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги. Также из Пскова можно долететь до Москвы, Сочи, Калининграда и Минеральных Вод.