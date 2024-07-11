О схожести Дагестана и Псковской области упомянула участница телемоста между Псковом и Махачкалой

14:36, 11 июля 2024, ПАИ

О схожести Дагестана и Псковской области упомянула директор гостиничного комплекса «Изборск» Елена Сизинцева – участница телемоста между Псковом и Махачкалой, организованного совместно РГВК «Дагестан» и телеканалом «Первый Псковский».

«Между Дагестаном и Псковской областью много общего. Например, крепость в Дербенте перекликается с древней крепостью в Изборске. И Изборская, и Дербентская крепости стояли на границах нашей родины. И ещё у нас, как и у вас, есть водопады – Словенские ключи. Конечно, они не такие большие как в Дагестане, но не менее красивые», – заверила Елена Сизинцева.

Она также отметила, что все туристы называют Изборск местом силы. «Это не наша маркетинговая придумка. Люди не раз говорили об особой атмосфере, о «перезагрузке», которая происходит в этих местах», – отметила Сизинцева, добавив, что гостиничный сервис в Псковской области находится «на самом высоком уровне».

Председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова подключилась к коллеге, упомянув о множестве фермерских хозяйств на территории Печорского района. «У нас можно посетить фермеров, их хозяйства и купить местные деликатесы. У нас много фермерских хозяйств, порядка 50–70 локацией, которые принимают туристов, проводят мастер-классы, рассказывают о местных традициях производства. Мы будем рады гостям из Дагестана, постараемся удивить их, сделать отдых комфортным, интересным и познавательным», – подчеркнула Светлана Баранова.

Напомним, что в июне между Псковом и Махачкалой открыто авиасообщение. Самолёт летает по четвергам. Первый же рейс оказался практически заполнен.