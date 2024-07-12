Ремонт теплотрассы и замена котлов начались в Пустошкинском районе

12:16, 12 июля 2024, ПАИ

Ремонт участка теплотрассы на улице Литвиненко и замена пяти котлов в котельных начались в Пустошкинском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Участок на улице Литвиненко является аварийным. Правительство Псковской области предоставило субсидию на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в рамках государственной программы региона «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области».