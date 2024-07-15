Воспитанники псковского кванториума покорили интенсив «Архипелаг-2024» мастерством пилотирования БПЛА
Кирилл Васильев, Алексей Сергеев, а также наставник «Аэроквантума» Игорь Смирнов заняли призовые места на образовательном интенсиве «Архипелаг-2024», который проходит в Южно-Сахалинске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Команде удалось завоевать первое место в треке «Автономная доставка грузов», где было необходимо настроить квадрокоптер к полёту и доставке грузов, написав код.
Также они заняли второе место в скоростном автономном прохождении заранее известной трассы, на изучение которой было дано два дня.
Напомним, что «Архипелаг-2024» – это ключевое событие в сфере поддержки российского технологического предпринимательства и образования. Оно проводится во исполнение поручения наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством президента РФ Владимира Путина.
Проект направлен на реализацию президентского национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
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Воспитанники псковского кванториума покорили интенсив «Архипелаг-2024» мастерством пилотирования БПЛА