30% жиров должно быть в рационе человека

08:08, 16 июля 2024, ПАИ

30 % жиров должно поступать в организм человека, поскольку это важный компонент клеточной мембраны, а также источник половых гормонов, пишет «Российская газета».

Полезные жиры содержатся в авокадо, жирной рыбе, орехах. А насыщенные жиры из рациона следует убрать. Среди них жирное мясо, сливочное, пальмовое и кокосовое масла, свиное сало. Кроме того, нужно свести к минимуму употребление трансжиров – магазинной выпечки, фастфуда и полуфабрикатов.

Помимо этого, нужно включать в рацион кефир, йогурты, творог, сыры и другие молочные продукты без сахара.

Ранее учёные назвали продукт, который позволяет отсрочить старость, а также позволяющий избавиться от лишнего веса.