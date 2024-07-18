15 не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове
Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт, прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.
Из 20 проверенных граждан выявили 15 мужчин призывного возраста, не вставших на воинский учёт. Им вручили повестки и доставили в военкомат. Гражданам также разъяснили ответственность за нарушение миграционного законодательства и рассказали о поступлении на военную службу по контракту или трудоустройстве в качестве гражданского персонала в Вооружённые силы России.
Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту проходит в военном комиссариате в Пскове на улице Первомайской, 38.
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