15 не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове

11:46, 18 июля 2024, ПАИ

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт, прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Из 20 проверенных граждан выявили 15 мужчин призывного возраста, не вставших на воинский учёт. Им вручили повестки и доставили в военкомат. Гражданам также разъяснили ответственность за нарушение миграционного законодательства и рассказали о поступлении на военную службу по контракту или трудоустройстве в качестве гражданского персонала в Вооружённые силы России.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту проходит в военном комиссариате в Пскове на улице Первомайской, 38.