Особенности преподавания ИЗО и развитие тату в Пскове обсудили в «Минкульте». Главное

19:13, 18 июля 2024, ПАИ

Преподаватель изобразительного искусства и тату-мастер Данила Нелюбов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 18 июля.

Главное из эфира: