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Культура

Особенности преподавания ИЗО и развитие тату в Пскове обсудили в «Минкульте». Главное

Преподаватель изобразительного искусства и тату-мастер Данила Нелюбов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 18 июля.

Данила Нелюбов. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • «Тяжелее всего на уроке ИЗО заинтересовать подростков. Но есть секрет... Они сейчас все блогеры поголовно. Мы можем рисовать с ними обложку для их канала. Можем сделать логотип, нарисовать, например, фонограмму с буквами их имени, фамилии для их страницы или канала. Они будут рисовать и видеть, как запускают продукт, становятся блогерами, миллионерами, получают «Бриллиантовую кнопку». Но самое главное – параллельно будут заниматься искусством, при этом с удовольствием»;
  • развитие творческих способностей необходимо человеку так же, как и забота о физическом здоровье;
  • в творчестве детей нужно избавить от страхов неудачи, показать, что искусство бывает абсолютно разным и его оценивать нельзя;
  • сейчас в топе леттеринг: «Это композиции, состоящие из шрифтов и букв. Он может быть абсолютно любой. Популярен в основном полуготический, то есть готические шрифты, и им расписывают всё подряд. Среди широких масс особо популярен»;
  • хороший тату-мастер должен владеть знанием академического рисунка;
  • если ввести обязательное медицинское образование для мастеров – увеличится количество подпольных тату-студий;
  • необходимо создать единые медицинские курсы для тату-мастеров и косметологов;
  • перед сеансом нужно объяснять клиентам все нюансы процедуры, идти на контакт с людьми, консультировать их;
  • до среднего уровня в тату-индустрии дойти легко, поэтому здесь очень высокая конкуренция;
  • несмотря на то что у работы тату-мастером низкий порог вхождения, нужно понимать всю ответственность профессии, пройти обучение, постоянно практиковаться.

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