Консервацию Дома Печенко планируют завершить до весны 2025 года
Консервационные работы начались в Доме Печенко в Пскове, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ главный специалист Управления консервации Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Ольга Кузьмина.
Основные работы на объекте, расположенном на улице Гоголя, 43, начались 18 июля.
«Там планируется уборка завалов, расчистка цоколей стен от мха и биопоражений, биоцидная обработка, устройство неинвентарных лесов, устройство опорной кладки современного кирпича под аварийно свисающую кладку, устройство металлической обоймы здания, устройство внутренних деревянных опорных конструкций, демонтаж покрытия кровли крыльца», – отметила она.
Кроме того, предусмотрены подпирание временной кровли стойками с установкой на стены, демонтаж существующих противоаварийных металлических тяжей, демонтаж металлических тросов, которые раньше стягивали, и установка новых устройств подпорных деревянных конструкций, а также установка подпорных конструкций оконных и дверных рам, зашивка оконных и дверных проемов.
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Фото: Федор Егоров/ПАИ
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Фото: Федор Егоров/ПАИ
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Фото: Федор Егоров/ПАИ
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Фото: Федор Егоров/ПАИ
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Фото: Федор Егоров/ПАИ
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Фото: Федор Егоров/ПАИ
«Основные работы дожны закончиться в этом году. Крайний срок – март следующего года. Мы будем настаивать на этом», – подчеркнула Ольга Кузьмина.
Ранее о планах по консервации этого объекта сообщил председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.
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