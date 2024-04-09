Консервацию средневековой хлебопекарни в Пскове планируют завершить к 1 июня

14:51, 09 апреля 2024, ПАИ

О планах по консервации объектов культурного наследия в Псковского области рассказал председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы продолжаем работу по поводу консервации объектов. Хотим добиться, чтобы были завершены работы по консервации на пекарне, где кровлю так и не доделали. Обещали, что до 1 июня все уже будет закрыто и все завершено», – рассказал он.

Помимо этого, в 2024 году планируется провести консервационные работы в доме графини и в доме управляющего на ансамбле усадьбы Строгановы. Кроме того, запланирована консервация дома Печенко и Солодежни.

«Там была консервация, но после этой консервации прошел достаточно длительный срок, и состояние объектов не улучшилось, а все как раз наоборот. Поэтому в этом году в рамках консервации будут укреплены стены», – пояснил Вадим Нэдик.

Также работы запланированы в Спасской церкви в деревне Александрово Порховского района и в церкви Косьмы и Доминана в деревне Гвоздно Гдовского района.