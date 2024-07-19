Какие продукты нельзя есть на ночь, рассказала врач Ильяшенко

13:28, 19 июля 2024, ПАИ

Нельзя есть на ночь жирную, тяжёлую и мясную пищу, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Люберецкой областной больницы Светлану Ильяшенко.

Тяжёлая и жирная пища может вызвать заброс кислоты из желудка. Ужинать лучше нежирной рыбой, курицей с овощами, белковыми продуктами, отметила она.

Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, нужно правильно питаться в течение дня, есть дробно, не допуская длительного голодания, чтобы к вечеру не появился аппетит, заключила врач.

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