Какие продукты нельзя есть на ночь, рассказала врач Ильяшенко
Нельзя есть на ночь жирную, тяжёлую и мясную пищу, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Люберецкой областной больницы Светлану Ильяшенко.
Тяжёлая и жирная пища может вызвать заброс кислоты из желудка. Ужинать лучше нежирной рыбой, курицей с овощами, белковыми продуктами, отметила она.
Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, нужно правильно питаться в течение дня, есть дробно, не допуская длительного голодания, чтобы к вечеру не появился аппетит, заключила врач.
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