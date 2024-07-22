Сражавшийся за Сталинград ветеран попросил Александра Залдастанова помочь вернуть городу победное имя

11:48, 22 июля 2024, ПАИ

Ветеран, сражавшийся за Сталинград, передал завещание президенту мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдастанову (Хирургу). Об этом лидер мотоклуба рассказал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В прошлом году мы показали байк-шоу в Сталинграде, в том числе потому что было 80-летие Сталинградской битвы. И у меня было страстное желание, чтобы городу было возвращено имя Победы. К тому же в последние годы жизни я там общался с ветераном, который оставил мне завещание и просил когда-то передать президенту. Это была не просьба – это было именно завещание: «Верните городу имя Победы». Говорит: у меня нет никаких других пожеланий, кроме одного – я за этот город сражался, похоронил много своих близких, друзей, родных, верните городу его победное имя», – рассказал гость эфира.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».