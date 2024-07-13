Веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля

16:08, 13 июля 2024, ПАИ

Альтернативный олимпийский веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма в рамках байк-шоу 26 июля. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Александр Залдастанов (Хирург).

Участие в веломотопробеге также примет трёхкратный чемпион мира по велоспорту, паралимпиец Алексей Обыденнов. «Алексей пройдёт более 1 700 километров по вновь освобождённым территориям, стартуя от Изборского холма», – написал Александр Хирург.

Планируется привезти к Изборскому холму эксклюзивные автомобили, уникальную сцену, на которой будут звучать песни российского писателя и журналиста Александра Проханова в исполнении Юлии Чичериной, а также фолк-панк-группу «ПроДон».

«Творческая часть программы начнётся в 18:30 и будет дополняться новыми эпизодами и новыми коллективами по мере тренировок и репетиций. Действие будет коротким, запоминающимся и ярким – всё, как мы любим», – отметил байкер.

По окончании программы основная часть мотоколонны двинется к Псково-Печерскому монастырю. В это же время другая, ограниченная, часть мотоколонны сопроводит трёхкратного чемпиона мира Алексея Обыденнова в его символическом старте Русской Олимпиады к месту, «где упала Вифлеемская звезда и где в простой русской деревне родился святой князь Владимир, – к деревне Будник».

Ранее сообщалось, что из Кемерова в Изборск отправилась мотоколонна ​«Ночных волков» Кузбасса.

Напомним, что всероссийский мотоклуб «Ночные волки» приезжал в Псков 4 июня. Для жителей и гостей региона организовали творческую встречу с лидером мотоклуба Александром Хирургом, а также кинопоказ документального фильма «Русский реактор». Фоторепортаж со встречи можно увидеть по ссылке.