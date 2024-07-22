Сэм, Каспер и Люси: какие имена дают псковичи своим детям
Самые популярные и редкие имена для детей, рождённых в Псковской области в первом полугодии 2024 года, перечислили ПАИ в региональном комитете юстиции.
Так, наиболее популярными именами для мальчиков были Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, Артём, Дмитрий и Иван. Девочек чаще всего называли София, Анна, Александра, Алиса, Ева, Василиса и Мария.
В качестве необычных имён, которые родители давали новорождённым в Псковской области в первом полугодии этого года, можно выделить древнерусские имена Ерофей, Лазарь, Емельян, Мирослав, Лукерья и Мирослава.
Самими экзотичными и в то же время редкими именами стали Сэм, Каспер, Вольф, Лаура, Люси и Александрия.
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