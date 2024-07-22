Названы самые популярные имена новорождённых в Псковской области

16:43, 22 июля 2024, ПАИ

Самые популярные имена детей, родившихся в Псковской области в первом полугодии 2024 года, перечислили ПАИ в региональном комитете юстиции.

Так, наиболее распространёнными среди мальчиков стали имена Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, Артём, Дмитрий и Иван, а среди женских имён – София, Анна, Александра, Алиса, Ева, Василиса и Мария.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.