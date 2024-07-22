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Общество

Игорь Сопов рассказал о приёме заявлений на ДЭГ в 11 муниципалитетах Псковской области

Приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) во всех 13 избирательных кампаниях в 11 муниципалитетах Псковской области стартовал сегодня, 22 июля. Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал, как правильно подать заявление на ДЭГ.

«В Единый день голосования, который пройдет в сентябре в Псковской области в 11 муниципальных образования, пройдут 13 избирательных кампаний. На этих кампаниях вы можете проголосовать, используя дистанционное электронное голосование. Для того, чтобы подать заявку на ДЭГ, необходимо в личном кабинете на портале «Госуслуги» подать заявку. Она принимается с 22 июля по 2 сентября. В это время можно зайти в свой кабинет и подать заявку. Государственные услуги пришлют вам информацию о том, что заявка принята. Самое важное, вы должны понять, что ваш личный кабинет должен быть верифицирован это – залог успеха подачи этой заявки. Уважаемые избиратели, ДЭГ – это удобный дополнительный способ голосования, вы можете проголосовать из любой точки страны, в любое удобное для вас время в те дни, когда проходит голосование. Воспользуйтесь услугами дистанционного электронного голосования. Приглашаем вас на выборы», – сказал Игорь Сопов.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

Добавим, что сентябрьские выборы затронут 74 тысячи избирателей из 11 муниципалитетов региона.

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