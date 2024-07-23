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Общество

Завершился первый этап обучения по программе «Время героев»

Первый этап обучения первого потока программы, подготовленной Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента Владимира Путина, завершился 19 июля. Об этом сообщается на сайте времягероев.рф.

Завершился первый этап обучения по программе «Время героев». Фото: пресс-служба проекта «Время героев»

На протяжении почти двух месяцев участники проходили обучение, включающее курс лекций от ведущих экспертов страны в различных отраслях, практические занятия, командообразующие мероприятия и многое другое.

«Мы, конечно, были готовы к тому, что на первый модуль первого потока программы «Время героев» прошли лучшие из лучших. Но результаты, которые показали наши участники, превзошли даже наши ожидания!» – подчеркнула начальник Управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

Теперь участники приступят к стажировкам на местах, получая необходимые практические знания, подкрепляющие приобретенную теоретическую базу. Они уже встретились со своими наставниками, которые будут помогать им во время стажировки.

Напомним, что участниками первого потока программы «Время героев» стали 83 бойца, прошедшие строгий отбор. По итогам обучения они сформируют кадровый управленческий потенциал России. В февральском послании президента Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что именно такие люди, доказавшие преданность стране, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах.

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