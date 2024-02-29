Программу «Время героев» для участников СВО запускают в России

16:22, 29 февраля 2024, ПАИ

С 1 марта в России начинается приём заявок на кадровую программу «Время героев», в ней примут участие ветераны и участники специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем её «Время героев», – сказал глава государства.

По мнению Владимира Путина, именно участники СВО должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодёжи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты. Именно такие люди выходят на передний план в переломные моменты истории и берут на себя ответственность, и им можно передать в будущем и доверить Россию, подчеркнул глава государства.

Также во время выступления Владимир Путин отметил, что абсолютное большинство россиян поддержали СВО, а армия России в ходе СВО обрела колоссальный боевой опыт – это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония прошла в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.