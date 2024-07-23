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Культура

Выставку живых цветов организовали в «Тригорском»

Выставку живых цветов организовали в Государственном Пушкинском заповеднике в музее-усадьбе «Тригорское» в канун Ольгиного дня. Экспозиция называется «По вкусу своему деревья и цветы…», сообщили ПАИ в учреждении.

Выставку живых цветов организовали в «Тригорском». Фото: музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Букеты и цветочные композиции, составляющие выставку, разместили на северном крыльце господского дома в мемориальном имении. Именно так в пушкинское время было принято украшать парадный вход в ожидании приглашённых на праздник гостей. В музее особо отметили, что туристы активно используют «живую экспозицию» как фотозону на память о посещении усадьбы, где жили прототипы персонажей романа «Евгений Онегин».

В музее пояснили, что «именинная выставка» в этот день по традиции устраивается в честь Ольги Лариной, одной из героинь пушкинского романа в стихах.

«Как известно, над центральными, так называемыми деревенскими главами «Онегина» поэт работал, будучи в михайловской ссылке. По мнению многих современников Пушкина, а позднее – исследователей его жизни и творчества, портреты Лариных и Ленского во многом были написаны «с оглядкой» на обитателей Тригорского, соседей и сердечных приятелей Александра Сергеевича. То же без всяких оговорок можно сказать и о происхождении многих бытовых подробностей из жизни провинциальной русской дворянской усадьбы, запечатлённых в романе, который известный литературный критик В. Г. Белинский назвал «энциклопедией русской жизни», – отметили в музее.

Выставка «По вкусу своему деревья и цветы…» в «Тригорском» будет работать в течение двух-трёх дней, пока цветы будут оставаться свежими и нарядными, пояснили в Пушкинском заповеднике.

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