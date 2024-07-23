Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём города

15:26, 23 июля 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил псковичей с 1121-летием со дня первого упоминания Пскова в летописи и 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

«Ровно 80 лет назад Псков был освобождён от ига немецко-фашистских захватчиков. И сегодня наши воины снова защищают наш дом от посягательств фашистской заразы. И мы верим – победа будет за нами!» – сказал Игорь Иванов, отметив, что Псков во все времена стоит на страже Родины.

Он также подчеркнул, что Псков – настоящая жемчужина России с богатейшей историей и славными традициями. «Пусть каждый из вас будет горд своим городом и помнит о его великой истории, передавая эти ценности будущим поколениям. Недаром про Псков говорят: «Россия начинается здесь»!» – заключил председатель Псковского облсовпрофа.

Отметим, что с полной программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.