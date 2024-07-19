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Общество

Программа праздничных мероприятий ко Дню города Пскова

В этом году Псков отмечает 1121-ю годовщину со дня первого упоминания города в летописях и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия пройдут с 19 по 28 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации. Публикуем афишу праздничных мероприятий, который пройдут в эти дни.

19 июля (пятница):

В 16:00 в Детском парке откроется выставка «Герои всех времен». Фотопроект направлен на демонстрацию параллелей между героями прошлого и настоящего и заключается в том, чтобы создать видео и фоторяд участников СВО и участников Великой Отечественной войны. Каждая фотография будет сопровождаться рассказом о герое. Выставка будет работать по 30 августа.

20 июля (суббота):

С 12:00 до 22:00 в Финском парке будет проходить Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь».

В 14:00 состоится открытие итоговой выставки ХV Международного пленэра профессиональных художников России и Белоруссии «Псков приглашает друзей – 2024» (выставочный зал детской художественной школы Пскова, улица Конная, 30).

22 июля (понедельник):

В 12:00 на улице Новосёлов, 48 состоится открытие мемориальной доски (обновлённой) участнику Великой Отечественной войны, почётному гражданину Пскова Михаилу Минину.

22–25 июля (понедельник–четверг):

Познавательная акция «Любимому Пскову посвящается…» будет проходить в центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а) в часы работы учреждения.

22–28 июля (понедельник–воскресенье):

Выставка пленэрных работ студентов Политехнического колледжа «Древний Псков» будет работать в центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23) в часы работы учреждения.

23 июля (вторник):

С 10:00 до 13:00 в Пскове будут проходить торжественные митинги на воинских захоронениях и памятных знаках.

С 11:00 до 18:00 в центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23) состоятся краеведческий день настольных игр и викторина.

С 11:00 до 18:00 в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (улица Николая Васильева, 83а) будет проходить краеведческая познавательная игра «Прошлое и будущее Пскова».

В 12:00 в погосте Выбуты начнётся водосвятный молебен ко Дню святой равноапостольной княгини Ольги.

В 12:00 в детской экологической библиотеке «Радуга» (улица Новосёлов, 11) начнётся «Библиотакси» (виртуальное путешествие по маршруту «От вокзала до библиотеки», включающее остановки с целью познакомиться с достопримечательностями города).

С 13:00 до 22:00 на городском пляже будет проходить фестиваль молодёжи «Псков молодой» (в программе – активные пляжные игры, интерактивные площадки, концерт).

С 16:00 до 16:30 у Могилы Неизвестного Солдата и памятной стелы «Псков – город воинской славы» состоится торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов.

С 16:00 до 21:00 в дендропарке будет проходить забег Pro Sport, посвящённый Дню города.

В 17:00 в библиотеке микрорайона Овсище (улица Алёхина, 20) начнётся экскурсия «Место Овсища в событиях военной истории» по микрорайону Овсище с краеведом Олегом Ивченко.

24 июля (среда):

С 12:00 до 13:00 на Вечевой площади Псковского кремля будет проходить торжественный молебен в День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

В 14:00 в библиотеке «Диалог» (улица Посёлочная, 15) начнётся мастер-класс «Пейзаж любимого города».

26 июля (пятница):

В 16:00 в центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) состоится открытие выставки «Псковичи в экслибрисах Александра Шершнева» к 70-летию со дня рождения художника.

27 июля (суббота):

С 8:00 до 14:00 на набережной реки Великой (площадка у храма Климента Римского) будет проходить 19-й фестиваль «Псковская уха – 2024».

С 9:00 до 16:00 в акватории реки Великой состоится фестиваль сапсерфинга «Псков Sup Фест».

С 10:00 до 13:00 на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского пройдёт фестиваль единоборств «Фестиваль Отечества».

С 10:00 до 14:00 на стадионе «Машиностроитель» будут проходить городские соревнования по различным видам спорта «Кубок освобождения».

С 10:00 до 15:00 в акватории реки Великой (у базы «Ника») состоятся спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья».

С 10:00 до 20:00 на городском пляжу будут проходить соревнования по пляжному волейболу.

С 12:00 до 22:00 в Финском парке и парке Строителей пройдут праздничные гулянья для всей семьи «С праздником, любимый город!». Работа интерактивных площадок: «Парад колясок», «Весёлая астрономия», «Игротека», «Сказки из бабушкиного сундука», «Бульвар художников-шаржистов», AR-экскурсия «Пока живём, мы помним», «Мужская территория», «Девичьи забавы», «Аквабум», «ЛОФТирник», а также фестиваль оригинальных плавательных средств, фестиваль уличных танцев и концертная программа с участием гостей из Санкт-Петербурга и Белоруссии.

С 17:00 до 19:00 в Зелёном театре пройдут праздничный концерт «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» с участием псковских коллективов и солистов, а также торжественная церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Пскова».

С 19:00 до 19:30 в Зелёном театре будет выступать детский оркестр русских народных инструментов («Детская филармония», проект Псковской областной филармонии).

В 21:30 в сквере имени 60-летия Великого Октября состоится торжественное открытие пешеходного мультимедийного фонтана.

28 июля (воскресенье):

С 12:00 до 22:00 будет проходить торжественное открытие нового парка аттракционов «Волшебная гора» (Завеличенская набережная, 2).

С 14:00 до 19:00 в сквере у Дома офицеров состоится концертная программа «О, Псковщина, душа тебе танцует и поёт!» с участием творческих коллективов города, военного оркестра, а также интерактивная программа для семейного отдыха.

С 16:30 до 22:00 в Финском парке на площадке у Советского (Троицкого) моста будет проходить молодёжный вечер танцев «Чай, кофе, потанцуем».

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