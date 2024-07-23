Глава Порховского района отметил увеличение турпотока в муниципалитет

16:35, 23 июля 2024, ПАИ

Увеличение туристического потока в Порховский муниципальный округ отметил глава района Юрий Семёнов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.

«В плане турпотока я говорил с музейщиками, и у нас не хватает людских ресурсов, чтобы все экскурсии принимать», – отметил гость студии.

Юрий Семёнов также подчеркнул, что в Порхове находится много различных достопримечательностей. «У нас есть не только Порховская крепость, усадьба князя А. Гагарина, деревня Красуха, Заполянье, мемориал жертвам фашистского концлагеря «Дулаг-100». Да, это патриотизм, трагедия, но это также надо показывать. Также есть Никандрова пустынь, которая пользуется спросом и туда много экскурсий ездит. И очень богата внутренняя коллекция музея», – подчеркнул глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что новая гостиница открылась для гостей в центре Порхова. Кроме того, круговой маршрут планируют открыть по башням Порховской крепости.