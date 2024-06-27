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Первый самолёт рейса Махачкала – Псков приземлился в псковском аэропорту

Первый самолёт рейса Махачкала – Псков приземлился в аэропорту имени княгини Ольги в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

Напомним, что рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам на российских лайнерах SSJ-100. Время полета составит 3 часа 45 минут. Сегодня самолет из Пскова в Махачкалу вылетит в 13 часов.

По обычному расписанию вылет из Махачкалы в Псков – в 6:40, обратный рейс из Пскова в Махачкалу – в 11:25.

Махачкала стала пятым по счёту маршрутом российских авиакомпаний из международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги. Также из Пскова можно долететь до Москвы, Сочи, Калининграда и Минеральных Вод.

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