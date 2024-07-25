Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Арсений обратился к жителям Псковской области в связи со своим переходом на новую должность

Митрополит Арсений обратился к жителям Псковской области в связи со своим переходом на новую должность. Решение о назначении принято на заседании Священного синода в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве сегодня, 25 июля.

​Митрополит Арсений обратился к жителям Псковской области в связи со своим переходом на новую должность. Фото: диакон Лев Савинов

«Сегодня Священный синод Русской православной церкви назначил меня на ответственное служение викарием святейшего патриарха. Усматриваю в этом решении волю Божию. За неполный год, проведённый на Псковщине, я искренне полюбил эту землю и живущих на ней людей. Хочу сердечно поблагодарить всех, с кем пришлось здесь трудиться и общаться. Впереди новые задачи и новые встречи в Москве. А любимый Псков навсегда останется в моём сердце. Прошу ваших молитв и неустанно благодарю Бога за благодатное время, проведённое на Псковской земле!» – говорится в сообщении.

Отметим, митрополит Арсений становится преосвященным Звенигородским, викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси. Место главы Псковской митрополии займёт архиепископ Матфей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июля 2024

Турмаршрут по Псковской области одним из первых включён в федеральный список автопутешествий
25 июля 2024

Митрополит Арсений обратился к жителям Псковской области в связи со своим переходом на новую должность
25 июля 2024

Девятый том историко-документальной книги «Солдаты Победы» презентовали в Пскове
25 июля 2024

Глава Минздрава РФ сообщил о начале поставок новых вакцин от гриппа в регионы с 1 августа
25 июля 2024

Михаил Ведерников поблагодарил за труд митрополита Арсения, покидающего Псковскую область
25 июля 2024

Свой 93-й день рождения отметила печерянка, Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева
25 июля 2024

Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии
25 июля 2024

Псковские криминалисты рассказали воспитанникам детского дома о своей профессии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...