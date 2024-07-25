Митрополит Арсений обратился к жителям Псковской области в связи со своим переходом на новую должность

23:14, 25 июля 2024, ПАИ

Митрополит Арсений обратился к жителям Псковской области в связи со своим переходом на новую должность. Решение о назначении принято на заседании Священного синода в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве сегодня, 25 июля.

«Сегодня Священный синод Русской православной церкви назначил меня на ответственное служение викарием святейшего патриарха. Усматриваю в этом решении волю Божию. За неполный год, проведённый на Псковщине, я искренне полюбил эту землю и живущих на ней людей. Хочу сердечно поблагодарить всех, с кем пришлось здесь трудиться и общаться. Впереди новые задачи и новые встречи в Москве. А любимый Псков навсегда останется в моём сердце. Прошу ваших молитв и неустанно благодарю Бога за благодатное время, проведённое на Псковской земле!» – говорится в сообщении.

Отметим, митрополит Арсений становится преосвященным Звенигородским, викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси. Место главы Псковской митрополии займёт архиепископ Матфей.