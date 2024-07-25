Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии

19:20, 25 июля 2024, ПАИ

Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии. Митрополит Арсений станет преосвященным Звенигородским, викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси с освобождением от управления Псковской епархией. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Решение принято в зале заседаний Священного синода патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве сегодня, 25 июля. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Синода РПЦ.

«Преосвященным Звенигородским, викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси быть митрополиту Псковскому и Порховскому Арсению с освобождением от управления Псковской епархией. Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии быть архиепископу Печерскому Матфею», – говорится в сообщении.

Напомним, что митрополит Арсений возглавлял Псковкую митрополию с октября 2023 года. Митрополит Матфей стал игуменом Псково-Печерского монастыря в апреле 2024 года.