Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии
Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии. Митрополит Арсений станет преосвященным Звенигородским, викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси с освобождением от управления Псковской епархией. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Решение принято в зале заседаний Священного синода патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве сегодня, 25 июля. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Синода РПЦ.
«Преосвященным Звенигородским, викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси быть митрополиту Псковскому и Порховскому Арсению с освобождением от управления Псковской епархией. Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии быть архиепископу Печерскому Матфею», – говорится в сообщении.
Напомним, что митрополит Арсений возглавлял Псковкую митрополию с октября 2023 года. Митрополит Матфей стал игуменом Псково-Печерского монастыря в апреле 2024 года.
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