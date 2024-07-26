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Общество

В Псковской области распечатают 11,5 тысячи экземпляров путеводителя Ники Ганич

11,5 тысячи экземпляров составляет тираж путеводителя по Псковской области из серии «География на вкус», который разработала известный шеф-повар, ведущая канала «КухняТВ», «Еда TV» Ника Ганич. Об этом рассказала руководитель фонда инвестразвития региона Екатерина Ершова на презентации книги, которая прошла в медиацентре ПАИ сегодня, 26 июля.

Екатерина Ершова. Фото: Фёдор Егоров/ПАИ

«Это наше первое такое издание, для которого нам понадобилось сделать многое. И конечно мы не будем останавливаться на достигнутом. Хочу поблагодарить вас [тех, кто вошёл в путеводитель. – ПАИ]. Когда мы обменивались мнениями с коллегами из других регионов, обозначалась проблема, что местный бизнес тяжело побудить войти в гид. Так что в начале были опасения. Но мы у нас в регионе столкнулись с другим – наш гид вышел очень крупным, так что нашу дорожную карту пришлось расширять», – подчеркнула Екатерина Ершова.

Отличительной особенностью сборника станет его полнота, добавила она. «Получилась очень качественная и хорошая работа. Туристическая инвестиционная ниша крайняя перспективна в нашем регионе, и мы, конечно же, на неё делаем большой, серьёзный упор», – отметила руководитель фонда.

Псковская область стала первым субъектом, который отпечатал самый большой тираж издания, добавила она. «Тираж действительно вышел большим – 11,5 тысячи экземпляров. Мы будем распространять его и внутри региона. Этот путеводитель станет большим подспорьем для нашей туристической отрасли. Здесь обязательно стоит отметить, что на его создание шли навстречу все», – заключила Екатерина Ершова.

Отметим, что в медиацентре ПАИ впервые собралось такое большое количество представителей туриндустрии Псковской области.

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