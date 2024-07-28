Борис Елкин поздравил псковичей с Днём Военно-Морского Флота

14:20, 28 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил с Днём Военно-Морского Флота всех, кто выбрал своим призванием обеспечение безопасности морских границ нашей страны. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Особые поздравления и слова благодарности нашим пограничникам, морякам подшефной атомной подводной лодки «Псков» и псковичам – ветеранам ВМФ! Желаю вам крепкого здоровья, удачи в службе и спокойного моря. Пусть ваши сердца всегда будут полны гордости за свой флаг и Родину. Спасибо вам за верность, силу и смелость! С праздником!» – написал Борис Елкин.

Напомним, что День ВМФ отмечают в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента. В 2024 году эта дата – 28 июля.