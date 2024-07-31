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Глава Пскова проконтролировал ход ремонта школы № 2

Глава Пскова Борис Елкин проконтролировал ход капремонта средней общеобразовательной школы № 2 сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Подрядчик уже завершает демонтажные работы, проводит отделку и ремонтирует фасад. Кроме того, на площадке уже установили противопожарные металлические двери в спортивном и актовом залах, а также заменили трубы.

«Закончена кровля, закончен центральный фасад, система отопления на 90% закончена. Большая работа проводилась в подвале, мы снесли все гардеробы и отпустили пол на 40 сантиметров по технике пожарной безопасности. На следующей неделе делаем стяжку, потом плитку. Много непредвиденных работ появилось», – рассказал подрядчик.

Строительная готовность на данный момент составляет 38%. Кроме того, сейчас необходимо переложить систему пожарной сигнализации и интернета. Из-за большого количества выявленных допработ срок сдачи объекта может сдвинуться.

Борис Елкин уточнил, что нужно успеть доделать работы за месяц. Отметим, что объект глава Пскова осмотрел вместе с председателем комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской гордумы Юрием Бурлиным и начальником управления образования администрации города Геннадием Иойлевым.

«На 15 августа планируем новый выезд, чтобы понимать, что мы имеем за две недели до начала года. Надо понимать, что дальше сентября у нас вариантов немного. Если первые недели занятия в школе в лёгком режиме и физкультуру можно на улице провести, то в октябре будет полноценная учёба. Желательно максимально успеть в сроки», – обратился Борис Елкин ко всем присутствующим.

Всего на объекте работают 40–50 человек. Подрядчик уточнил, что они постараются увеличить количество человек для ремонта фасада. «Фасад делаем со всех сторон. Объём очень большой. Одну из сторон, думаю, начнём красить на следующей неделе», – заявил подрядчик.

Добавим, что школу ремонтируют в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

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