Капремонт школы №2 в Пскове завершится к 20 августа

11:53, 20 марта 2024, ПАИ

Капремонт школы №2 в Пскове завершится к 20 августа, сообщил корреспонденту ПАИ гендиректор компании-подрядчика ООО «Норд-Групп» Павел Муравьёв.

Школу отремонтируют в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Контракт предусматривает ремонт конструктивных элементов, частей и инженерных сетей здания школы.

«Планируется сделать фасад, кровлю, спортзал, актовый зал, гардероб, который находится в подвальном помещении, заменить всю электрику и систему вентиляции», - рассказал Павел Муравьёв.

По его словам, уже произведён демонтаж старой отделки в актовом зале и в спортзале, рабочие приступили к демонтажу пищеблока.

«Объект планируем сдать к 20 августа. Даем гарантию в течение пяти лет. Стоимость работ - 66 млн рублей. Если средства останутся, то потратим их на ремонт кабинетов. Но могу сказать, что кабинеты в целом выглядят неплохо и сейчас. Кровлю рассчитываем перекрыть уже к лету - это 1100 кв. метров. Площадь фасада, который предстоит отремонтировать, - 3000 кв. метров», - уточнил подрядчик, компания которого ранее занималась капремонтом псковской школы №10.

Глава Пскова Борис Елкин попросил подрядчика «по максимуму оставить лепнину на потолке в актовом зале» и «старые рисунки на стенах». «Посмотрите в школьном музее, восстановите по архивам интерьеры», - добавил глава города.

Из-за начавшегося ремонта ученики школы завершают учебный год в других школах.

В 2024 году в Пскове планируют капитально отремонтировать пять школ: № 1, 2, 4, 9 и 23. Кроме того, откроется четыре новые школы. Сейчас в регионе идёт строительство школы на 525 мест в Пскове на улице Киселёва (срок ввода – 2024 год), строится школа на 825 мест в Гдове (срок ввода – 2024 год), школа на 825 мест в Себеже (срок ввода – 2024 год). Осуществляется строительство школы на Запсковье на 1000 мест в рамках концессионного соглашения (срок ввода – 2024 год).

Также продолжается модернизация четырёх школ в приграничных районах (всего на 855 мест; срок выполнения работ – до 2024 года).