Борис Елкин: Темпы ремонта школ № 2 и № 23 нужно наращивать

16:14, 31 июля 2024, ПАИ

О результатах контрольных выездов в школы № 2 и № 23, в которых сейчас ведутся капитальные ремонты, рассказал корреспонденту ПАИ глава Пскова Борис Елкин.

«Много работы ещё необходимо сделать. Что касается школы № 2, то особое внимание необходимо уделять ей, потому что, к сожалению, мы в том учебном году детей перевезли в другие школы. Это доставляло достаточно много дискомфорта, поэтому необходимо, чтобы с 1 сентября у нас полноценно возобновился учебный процесс», – сказал глава Пскова.

Он уточнил, что некоторые работы будут вестись ещё в сентябре. При этом внутренние работы планируется завершить к 1 сентября. «Будем повторно совершать выезды уже ближе к намеченной дате, чтобы следить за темпами работ. Конечно, темпы ещё следует увеличивать и наращивать количество рабочих», – подчеркнул Борис Елкин.

Что касается школы № 23, то работы в ней начались параллельно с учебным процессом и сейчас активно ведутся. «Основные помещения, в том числе санитарные комнаты, коридоры, все коммуникации, кровля заменены. И конечно все окна в школе № 23 поменяны, это тоже немаловажно. Отопление полностью новое, благодаря этому в школе будет намного теплее, и теплопотери будут значительно ниже», – отметил глава Пскова.

Он подчеркнул, что самое главное – это ремонт кровли и замена коммуникаций в обеих школах. «Это самое важное, потому что это и грязные работы, и достаточно трудоёмкие, которые невозможно сделать во время учебного процесса», – пояснил Борис Елкин.

В рамках экономии с торгов удастся сделать ремонт в дополнительных помещениях, уточнил глава города. «Мы, к сожалению, школу не полностью капитально ремонтируем, но надо понимать, чтобы полностью её капитально ремонтировать, средств требуется куда больше. Теми средствами, которыми мы располагаем, нам получается сделать основные работы, которые влияют на жизнеобеспеченность школы», – пояснил он.

Кроме того, в обеих школах будет установлено дополнительное оборудование в пищеблоках. Что касается школьных классов, то в рамках собственных средств будет проводиться постепенная их модернизация.

«Мы понимаем, что школы немолодые и давно уже требуют капитальных ремонтов. После завершения работ будет достаточно приятный вид: не новой школы, но обновлённой. Детям будет, я думаю, очень приятно ходить в обновлённые классы, гулять и играть в обновлённых рекреациях и посещать новые спортзалы и актовые залы», – заключил Борис Елкин.