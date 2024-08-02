Об опыте создания Музея оккупации расскажут псковичи на форуме «Без срока давности» в Петрозаводске

09:52, 02 августа 2024, ПАИ

Опыт создания Музея оккупации представит Псковская область на окружном форуме «Без срока давности» в Петрозаводске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Псковскую область представляют директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, а также сотрудники прокуратуры и Псковского государственного университета. Наталья Исакова в ходе работы представит опыт создания Музея оккупации и геноцида населения Псковской области и расскажет, как реализовывался проект. Учреждение стало первым в России музеем, посвященным теме геноцида.

Федеральный проект «Без срока давности» реализуется при поддержке президента Российской Федерации с 2018 года. Важнейшим результатом проекта стало признание факта геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Соответствующие суды прошли в регионах Северо-Западного федерального округа в 2020–2024 годах. Псковская область первой в России признала геноцид на территории целого региона.

Ранее в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове Наталья Исакова рассказала, что в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области появится аудиогид. Он создан при поддержке госмедиахолдинга Псковской области и будет представлен сразу на трёх языках.