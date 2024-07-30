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Общество

Аудиогид появится в Музее истории оккупации Псковской области

Аудиогид появится в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов, сообщила руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 30 июля. Аудиогид создан при поддержке госмедиахолдинга Псковской области и будет представлен сразу на трёх языках.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

Музей представляет собой научно-исследовательский центр, на базе которого проводятся просветительские мероприятия, демонстрируются уникальные архивные документы, отметила Наталья Исакова. Кроме того, по её словам, музей активно сотрудничает с Российско-Белорусским центром изучения Второй мировой войны при ПсковГУ и вовлекает студентов в работу с документами.

Фото: ПАИ

По словам Натальи Исаковой, на сессии проекта «Без срока давности» в Санкт-Петербурге музей был представлен как первый в России, посвящённый теме истории оккупации и геноциду населения Псковской области.

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