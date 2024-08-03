Кто находится в группе риска развития болезни Альцгеймера, предупредили россиян

11:12, 03 августа 2024, ПАИ

Больным сахарным диабетом, гипертонией, злоупотребляющим алкоголем и курением стоит опасаться развития болезни Альцгеймера, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.

Чтобы предупредить развитие заболевания, следует лечить основную патологию, отметил врач. Однако 5–15 % случаев заболевания болезнью Альцгеймера носят семейный характер, заключил Владимир Мартынов.

Ранее в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) врач-неонатолог Ольга Сачкова рассказала о правилах грудного вскармливания.