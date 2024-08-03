Кто находится в группе риска развития болезни Альцгеймера, предупредили россиян
Больным сахарным диабетом, гипертонией, злоупотребляющим алкоголем и курением стоит опасаться развития болезни Альцгеймера, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
Чтобы предупредить развитие заболевания, следует лечить основную патологию, отметил врач. Однако 5–15 % случаев заболевания болезнью Альцгеймера носят семейный характер, заключил Владимир Мартынов.
Ранее в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) врач-неонатолог Ольга Сачкова рассказала о правилах грудного вскармливания.
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