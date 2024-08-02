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О правилах грудного вскармливания поговорили на «Серебряном дожде» в Пскове. Главное

О правилах грудного вскармливания поговорили на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Гостьей программы «Анамнез» стала врач-неонатолог, заместитель главного врача по педиатрической помощи Псковского клинического перинатального центра Ольга Сачкова.

Ольга Сачкова. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • главная задача неонатолога – выписать из перинатального центра малыша на грудном вскармливании. Около 85% мам кормят своих детей грудным молоком;
  • грудное молоко в отличии от смеси даёт иммунную защиту ребёнку. Грудное вскармливание даже в течение нескольких недель очень полезно ребёнку. У каждой женщины уникальный состав молока, который идеально подходит её ребёнку;
  • для женщины грудное вскармливание до полутора лет – это профилактика рака молочной железы и яичников, гипертонии и диабета второго типа;
  • только 1-2% рожениц не могут лактировать, это те, кто перенёс ЭКО;
  • абсолютным противопоказанием к кормлению грудью являются ВИЧ, туберкулёз в открытой форме и острые инфекционные процессы у матери. Врач также перечислила причины, по которым псковички отказываются от грудного вскармливания;
  • для стимуляции лактации нужны частые прикладывания ребёнка к груди, сцеживания и специальные чаи;
  • мамы должны помнить, что грудное молоко – это только еда, а не утешение, успокоение или игра.

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