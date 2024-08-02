О правилах грудного вскармливания поговорили на «Серебряном дожде» в Пскове. Главное

17:20, 02 августа 2024, ПАИ

О правилах грудного вскармливания поговорили на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Гостьей программы «Анамнез» стала врач-неонатолог, заместитель главного врача по педиатрической помощи Псковского клинического перинатального центра Ольга Сачкова.

Главное из эфира: