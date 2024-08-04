Псковичи рассказали о ритуалах в начале рабочего дня

12:49, 04 августа 2024, ПАИ

Псковские офисные сотрудники рассказали о ритуалах, которые совершают перед началом рабочего дня, в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

28% опрошеннных начинают день с кофе, а каждый одиннадцатый – с чая. При этом каждый девятый с начала смотрит почту, каждый двадцатый читает новости. Ещё 5% офисных работников смотрят сообщения в рабочих чатах. С планёрки рабочий день начинают 4% опрошенных. 3% респондентов начинают работу с молитвы или медитации.

Мужчинам привычнее начинать рабочий день с чтения новостей, а женщины в основном читают рабочие чаты.