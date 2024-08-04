Псковичи рассказали о ритуалах в начале рабочего дня
Псковские офисные сотрудники рассказали о ритуалах, которые совершают перед началом рабочего дня, в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
28% опрошеннных начинают день с кофе, а каждый одиннадцатый – с чая. При этом каждый девятый с начала смотрит почту, каждый двадцатый читает новости. Ещё 5% офисных работников смотрят сообщения в рабочих чатах. С планёрки рабочий день начинают 4% опрошенных. 3% респондентов начинают работу с молитвы или медитации.
Мужчинам привычнее начинать рабочий день с чтения новостей, а женщины в основном читают рабочие чаты.
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