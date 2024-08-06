Самые недооценённые в обществе профессии назвали псковичи

08:59, 05 августа 2024, ПАИ

Самые недооценённые специалисты, по мнению псковичей, это учителя и воспитатели (13%), врачи и медсёстры (16%), следует из данных опроса SuperJob.

Каждый десятый считает, что мало платят квалифицированным рабочим, а каждый одиннадцатый уверен, что недооценивают труд инженеров.

6% респондентов считают заработную плату дворников и уборщиков низкой, 4% – продавцов. 4% говорят о том, что все бюджетники зарабатывают мало. 2% назвали слишком низкой зарплату бухгалтеров и юристов.

Рассуждая об уровне доходов, мужчины чаще называли недооценённым труд рабочих и ИТР, а женщины – учителей и врачей.

Ранее псковичи рассказали, люди каких профессий чаще всего перерабатывают.