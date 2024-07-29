Люди каких профессий чаще всего перерабатывают, рассказали псковичам

09:00, 29 июля 2024, ПАИ

Чаще всего в Пскове перерабатывают водители, педагоги, медики и курьеры, следует из данных SuperJob.

61% псковичей жаловались на переработки. Причём чаще всего сверхурочно работают мужчины. Среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц больше тех, кто продолжает трудиться и после окончания рабочего дня.

Реже всего перерабатывают операторы кол-центров и менеджеры по продажам.

Ранее прозрачность в вопросе зарплаты псковичи назвали важным критерием в поисках работы.