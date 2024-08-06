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Экономика

Об особенностях инвестпроекта молочной фермы в Бежаницком районе рассказал его руководитель

Об особенностях инвестиционного проекта строительства животноводческого комплекса АО «Ударник» в Бежаницком районе рассказал его руководитель Алексей Лебедев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 5 августа.

Алексей Лебедев. Фото: ПАИ

Для реализации проекта привлечены инвестиции в размере 5 млрд рублей. По словам руководителя, такие масштабные проекты разрабатываются исходя из земельных ресурсов, в связи с чем для строительства молочной фермы выбрали оптимальное количество поголовья – 2 222 коровы.

«На фуражную корову будет закладываться до 16 тысяч килограммов молока в год. Ферма проектируется по уникальной технологии, всё будет сделано по максимуму для комфорта скота», – отметил гость радиоэфира.

На молочной ферме планируется использовать беспривязно-боксовую систему содержания скота, весь комплекс будет соединён одной галереей. На ферме также будут выращивать объёмистые корма, воспроизводить племенное стадо. Двор для бычков, вместимостью до 800 голов, планируется разместить в комплексе для дальнейшей выборки и продажи скота на племенные станции по всей России, отметил Алексей Лебедев.

Для Псковской области это будет самая большая молочная ферма с доильным залом на 72 места. По словам руководителя проекта, она может войти в пятёрку самых больших молочных комплексов в СЗФО.

Напомним, что Совет по инвестициям Псковской области, который прошёл под председательством губернатора Михаила Ведерникова, поддержал инвестиционные проекты более чем на 5,3 миллиарда рублей, в том числе проект по созданию крупного животноводческого комплекса у деревни Лющик в Бежаницком районе.

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