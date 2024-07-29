Совет по инвестициям во главе с Михаилом Ведерниковым поддержал проекты более чем на 5,3 млрд рублей

12:56, 29 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совет по инвестициям, в рамках которого поддержали проекты более чем на 5,3 млрд рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проекты были одобрены в сфере агропромышленного комплекса, спорта и инфраструктуры для транспорта. Бизнес-идеи, которые обсуждаются, могут привлечь в Псковскую область более 5,3 млрд рублей, отметил Михаил Ведерников.

Поддержку участников совета получил проект по созданию крупного животноводческого комплекса у деревни Лющик в Бежаницком районе. 1,2 млрд рублей направят на кормозаготовительную технику. Инвестор планирует создать площадку для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород, где будут содержаться более 3,4 тысячи голов. Руководитель проекта Алексей Лебедев отметил, что цель проекта – модернизировать и развить хозяйство «Ударник», повысить его рентабельность, сохранить рабочие места, а также улучшить условия труда и повысить квалификацию работников.

Участники совета также рассмотрели и согласовали проект строительства центра пляжных видов спорта и сквоша в Пскове. На реализацию планируют потратить 80 млн рублей. Директор «СМУ-178» Виталий Виноградов рассказал, что на крытой части центра будет футбольное поле, кабины по сквошу, площадки для пляжных видов спорта. Внутри крытого комплекса будет песчаное покрытие с подогревом. Под открытым небом будут размещаться корты для волейбола, площадка для пляжного футбола и тренажёры. Задача центра – популяризировать пляжные виды спорта. Кроме того, в Псковской области нет подобного спортивного объекта, отметил инвестор.

Помимо этого, одобрили проект по созданию сети автоматизированных моек самообслуживания в Пскове. Мойки планируется построить на Рижском проспекте и улице Леона Поземского в Пскове. Денежные затраты составят около 50 млн рублей.

Совет по инвестициям также согласовал внесение изменений в проект по созданию промышленного технопарка «Агрополис» в связи с увеличением объёма фактически осуществленных инвестиций. Руководитель технопарка Олег Логинов напомнил, что «Агрополис» создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Помимо этого, одобрение совета получили инвестиционные проекты по модернизации уже существующих производственных площадок, которые можно реализовать при региональной поддержке. Один проект направлен на модернизацию парка производственного оборудования на Великолукском опытном машиностроительном заводе. В рамках реализации проекта приобретут новые отечественные станки, которые улучшат качество продукции. Другой проект направлен на повышение производственной мощности завода по переработке торфа «Велторф». Этого можно достигнуть, если модернизировать предприятие и приобрести оборудование для фасовки торфа.

По итогам рассмотрения этих двух проектов участники совета поддержали вопрос представления заёмного финансирования со стороны Фонда инвестиционного развития Псковской области.