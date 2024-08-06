Десять литров мёда для участников СВО отправил житель Бежаницкого района
Десять литров мёда для участников СВО отправил житель деревни Аполье Бежаницкого района Анатолий Стариков, пишет газета «Сельская новь».
Волонтёры муниципального штаба «Мы вместе» выражают благодарность Анатолию Старикову и его семье, написали в издании.
Ранее сообщалось, что около 200 тонн гуманитарного груза отправили в зону СВО из Псковской области.
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