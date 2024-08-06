Десять литров мёда для участников СВО отправил житель Бежаницкого района

12:02, 06 августа 2024, ПАИ

Десять литров мёда для участников СВО отправил житель деревни Аполье Бежаницкого района Анатолий Стариков, пишет газета «Сельская новь».

Волонтёры муниципального штаба «Мы вместе» выражают благодарность Анатолию Старикову и его семье, написали в издании.

Ранее сообщалось, что около 200 тонн гуманитарного груза отправили в зону СВО из Псковской области.