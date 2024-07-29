Около 200 тонн гуманитарного груза отправили в зону СВО из Псковской области

11:33, 29 июля 2024, ПАИ

Партия гуманитарного груза для псковских военнослужащих отправилась на десяти фурах в зону СВО, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковским бойцам привезут техническое оборудование, в том числе инверторные генераторы, стройматериалы, маскировочные сети, рации и квадрокоптеры. Гуманитарный груз сформирован на основе потребностей и пожеланий самих военнослужащих.

Фура также совершала дозагрузку в Острове, Опочке, Новоржеве, Красногородске, Пустошке, Себеже и Смоленске.

Отметим, что всего на сегодняшний день в Псковской области собрано и отправлено в зону спецоперации более 2,1 тысячи тонн гуманитарных грузов стоимостью свыше 100 миллионов рублей.

Напомним, что псковичи также отправили гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Всего из Псковской области жителям новых российских регионов было отправлено вещей и товаров первой необходимости на 40 миллионов рублей.