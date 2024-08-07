Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семь партий фальсифицированной продукции выявили в соцучреждениях Псковской области

Семь партий фальсифицированной продукции в соцучреждениях Псковской области вывили специалисты Россельхознадзора с начала 2024 года, рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

Галина Леонова. Фото: ПАИ

«Этому направлению мы несколько лет уделяем пристальное внимание, потому что это действительно очень важный вопрос. Управлением Россельхознадзора осуществляются мероприятия по отбору проб и проведению исследований для того, чтобы подтвердить безопасность используемой продукции в соцучреждениях», – пояснила она.

В частности, в 2024 году в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты было выявлено семь партий продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. «Пять производителей из различных регионов: тульский, челябинский и производитель молочной продукции из Крыма, по которому наши коллеги сказали, что такого завода не существует. Как раз то самое фантомное предприятие», – пояснила эксперт.

Она добавила, что в фальсифицированной продукции специалисты выявляли несоответствия по жирно-кислотному составу, стерильные и растительные жиры.

При выявлении такой продукции специалисты Россельхознадзора в первую очередь информируют сами бюджетные учреждения о том, что они должны принять меры по изъятию этой продукции из оборота. Также информируются профильные комитеты, чтобы они учитывали информацию при последующих поставках, информируются правоохранительные органы, чтобы эти вопросы рассматривались с уголовно-правовой точки зрения, пояснила гостья эфира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2024

Туман прогнозируется местами по Псковской области ночью и утром 8 августа
07 августа 2024

Обеспечение населения льготными лекарствами обсудили в правительстве Псковской области
07 августа 2024

О деятельности Россельхознадзора в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
07 августа 2024

Карьеры обнаружили на земельном участке сельхозназначения в Псковской области
07 августа 2024

В Себежском районе обсудили проблемные вопросы капремонта в многоквартирных домах
07 августа 2024

Кадровый центр в Великих Луках модернизируют по нацпроекту «Демография»
07 августа 2024

Андрей Ермаков возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти
07 августа 2024

Моль-лобстера обнаружил грибник в лесу Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...