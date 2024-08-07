Семь партий фальсифицированной продукции выявили в соцучреждениях Псковской области

17:43, 07 августа 2024, ПАИ

Семь партий фальсифицированной продукции в соцучреждениях Псковской области вывили специалисты Россельхознадзора с начала 2024 года, рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

«Этому направлению мы несколько лет уделяем пристальное внимание, потому что это действительно очень важный вопрос. Управлением Россельхознадзора осуществляются мероприятия по отбору проб и проведению исследований для того, чтобы подтвердить безопасность используемой продукции в соцучреждениях», – пояснила она.

В частности, в 2024 году в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты было выявлено семь партий продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. «Пять производителей из различных регионов: тульский, челябинский и производитель молочной продукции из Крыма, по которому наши коллеги сказали, что такого завода не существует. Как раз то самое фантомное предприятие», – пояснила эксперт.

Она добавила, что в фальсифицированной продукции специалисты выявляли несоответствия по жирно-кислотному составу, стерильные и растительные жиры.

При выявлении такой продукции специалисты Россельхознадзора в первую очередь информируют сами бюджетные учреждения о том, что они должны принять меры по изъятию этой продукции из оборота. Также информируются профильные комитеты, чтобы они учитывали информацию при последующих поставках, информируются правоохранительные органы, чтобы эти вопросы рассматривались с уголовно-правовой точки зрения, пояснила гостья эфира.