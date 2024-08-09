Михаил Ведерников поздравил сето с Днём коренных народов мира

08:57, 09 августа 2024, ПАИ

С Международных днём коренных народов мира поздравил сето губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы гордимся тем, что в Псковской области создан единственный в России музей народа сето, который сохраняется и приумножается усилиями неравнодушных и самоотверженных людей», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что сегодня каждый житель и гость Псковской области может прикоснуться к удивительному миру сето и узнать об их обычаях, традициях и культуре.

Михаил Ведерников также напомнил, что 9 августа в Музее-усадьбе народа сето пройдут сборные экскурсии в 11:00 и 14:00. Гостей угостят сетоским кренделем и расскажут о традициях, костюмах и украшениях.

А 10 августа псковичи могут посетить открытие выставки «Русские и сето. Одна земля, общая история» в центральном атриуме ТЦ Fjord Plaza. Для гостей выступят музейный ансамбль «Каарахельбе» и детский этнографический ансамбль «Птенцы». Начало в 14:00.