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Михаил Ведерников поздравил сето с Днём коренных народов мира

С Международных днём коренных народов мира поздравил сето губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников поздравил сето с днём коренных народов мира. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Мы гордимся тем, что в Псковской области создан единственный в России музей народа сето, который сохраняется и приумножается усилиями неравнодушных и самоотверженных людей», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что сегодня каждый житель и гость Псковской области может прикоснуться к удивительному миру сето и узнать об их обычаях, традициях и культуре.

Михаил Ведерников также напомнил, что 9 августа в Музее-усадьбе народа сето пройдут сборные экскурсии в 11:00 и 14:00. Гостей угостят сетоским кренделем и расскажут о традициях, костюмах и украшениях.

А 10 августа псковичи могут посетить открытие выставки «Русские и сето. Одна земля, общая история» в центральном атриуме ТЦ Fjord Plaza. Для гостей выступят музейный ансамбль «Каарахельбе» и детский этнографический ансамбль «Птенцы». Начало в 14:00.

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Михаил Ведерников поздравил сето с Днём коренных народов мира
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