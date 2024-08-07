Крендель по-сетоски могут отведать гости Сигово 9 августа

16:23, 07 августа 2024, ПАИ

Мероприятия, посвящённые Дню коренных народов, проведут сотрудники музея-заповедника «Изборск» 9 и 10 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

9 августа в музее-усадьбе народа сето (деревня Сигово) будут угощать настоящим сетоским кренделем. Хозяйка усадьбы расскажет о культуре и традициях народа сето, об уникальных костюмах и украшениях. Сборные экскурсии пройдут в 11:00 и 14:00.

10 августа сето приглашают всех псковичей на мастер-классы по традиционным танцам и ремёслам и открытие выставки «Русские и сето. Одна земля, общая история». В центральном атриуме торгового центра Fjord Plaza (улица Завеличенская, 23) выступят музейный ансамбль «Каарахельбе» и детский этнографический ансамбль «Птенцы». Начало в 14:00, вход свободный.