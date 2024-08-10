Жителя Литвы будут судить за ДТП со школьным автобусом в Псковской области, в котором пострадали 16 детей и трое взрослых

09:53, 10 августа 2024, ПАИ

Жителя Литвы будут судить за ДТП со школьным автобусом в Псковской области, в котором пострадали 16 детей и трое взрослых. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Псковской области направило в суд для рассмотрения уголовное дело по обвинению жителя Литвы в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ.

Установлено, что 12 февраля 2024 года водитель грузовика ехал по 380-му километру дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией со скоростью 89 километров в час. Эта скорость превышает установленное грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны вне населённых пунктов ограничение скоростного режима (не более 70 километров в час) и не обеспечивает водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД РФ.

Кроме того, водитель не учёл дорожные условия, в частности скользкое покрытие проезжей части (гололёд), а также не выполнил весь комплекс факторов, влияющих на безопасность движения: не учёл особенности управляемого им транспорта и метеорологические условия, не справился с управлением своего транспорта, утратил контроль за его движением, что привело к заносу полуприцепа Schmitz от грузового автомобиля Volvo FH в направлении встречной полосы движения. Это повлекло нарушение требований пункта 9.1(1) и пункта 9.10 ПДД РФ.

Водитель большегруза допустил выезд полуприцепа на полосу, предназначенную для встречного движения, отделённую разметкой, не выдержал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. После чего произошло столкновение полуприцепа с передней частью другого транспорта – ПАЗ 32053-70, перевозившего детей. Автобус двигался во встречном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине водителя большегруза по неосторожности, пассажирам автобуса причинены телесные повреждения разной степени тяжести. Два пассажира получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Всего пострадало 16 детей и трое сопровождающих взрослых», – отметили в пресс-службе.

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