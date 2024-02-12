Появились видеокадры с места столкновения школьного автобуса с фурой в Пушкиногорском районе

13:38, 12 февраля 2024, ПАИ

Видеокадры с места столкновения школьного автобуса с большегрузом в Пушкиногорском районе опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей (ранее сообщалось, что травмы получили восемь школьников). Столкновение произошло сегодня утром недалеко от деревни Новгородка на федеральной трассе Р-23.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь детей. Столкновение произошло сегодня утром недалеко от деревни Новгородка на федеральной трассе Р-23.

Автобус вёз детей на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет.