18,5 кг грибов удалось собрать в лесу Псковской области за один поход

18:13, 10 августа 2024, ПАИ

18,5 килограмма грибов удалось собрать в лесу Псковской области любительнице тихой охоты Анне Пшеницыной. Фотографией «урожая» она поделилась в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Гдовский район. 18,5 килограмма счастья», – подписала снимки автор.

В комментариях Анна Пшеницына поделилась советом, как находить грибные места. «Можно, гуляя по лесу, разведывать новые места. Я впервые попала в эти леса 18 лет назад. На руках с тремя детьми (так, на минуточку, им было пять лет, два года и один год) ездила по борам, разведывала. Сама! Никого не просила! Так что ищите и, я уверена, найдёте!» – написала она.

Ранее сообщалось, что почти пять тысяч боровиков за один поход удалось собрать в лесу Псковской области. А в материале ПАИ псковичи раскрыли самые грибные места региона.